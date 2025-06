Chi era il 17enne investito e ucciso da un motorino: la scuola e la passione per lo sport

Ponsacco, 22 giugno 2025 – Un fulmine a ciel sereno, una tragedia che segna profondamente Pontedera e Ponsacco. La morte di Raid Amir, 17 anni, investito e ucciso da uno scooter nella notte fra sabato e domenica fa piombare nel dolore due città. A Ponsacco il giovane viveva, ma a Pontedera frequentava la scuola. L’incidente accade a notte fonda, intorno alle 3, sulla Tosco Romagnola. Raid, come molti altri ragazzi, aveva partecipato alla Notte Bianca di Pontedera.

Sta camminando sulla Tosco Romagnola quando viene travolto dal motorino condotto da un coetaneo 17enne. L’impatto è devastante. Le ferite sono gravissime e viene subito chiamato il soccorso, con l’arrivo dell’ambulanza. Viene trasportato all’ospedale Lotti di Pontedera.

La situazione appare subito gravissima e per il giovane non c’è niente da fare. Ferito in maniera non grave il diciassettenne alla guida del motorino. Ma cosa è accaduto? Raid Amir stava attraversando la strada oppure correva paralello alla importante arteria di scorrimento? Domande alle quali ora cercano di rispondere i carabinieri della Compagnia di Pontedera, che hanno svolto i rilievi.

La notizia della morte del diciassettenne Raid Amir si è sparsa rapidamente a Pontedera e Ponsacco. Tanti gli amici che ora si stringono alla famiglia smarrita e devastata per la tragedia. Raid, che aveva un fratello gemello, aveva frequentato le scuole medie a Perignano. Poi gli esami e l’approdo alle superiori, all’Ipsia Pacinotti di Pontedera. Sconvolti i compagni di classe. Raid amava il calcio e lo sport. Figlio di genitori marocchini, la famiglia è integrata da tempo nel tessuto sociale.4

“Stanotte in un incidente le cui dinamiche sono ancora da accertare ha perso la vita un ragazzo di 17 anni – dice il sindaco Matteo Franconi – Con profondo cordoglio ci stringiamo intorno al dolore della famiglia e dei suoi affetti. Una tragedia che investe di sgomento e tristezza la nostra comunità e per cui abbiamo deciso di rimandare ogni evento o iniziativa patrocinata e programmata per oggi.