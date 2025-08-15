La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
Cronaca"Inaccettabile incertezza sulla frana Ss 68"
15 ago 2025
ILENIA PISTOLESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. "Inaccettabile incertezza sulla frana Ss 68"

"Inaccettabile incertezza sulla frana Ss 68"

Il Comitato torna a farsi sentire per conoscere i tempi del ripristino della strada

Il Comitato torna a farsi sentire per conoscere i tempi del ripristino della strada

Il Comitato torna a farsi sentire per conoscere i tempi del ripristino della strada

Per approfondire:

VOLTERRAIl Comitato di cittadini, imprese, pendolari, insegnanti e studenti per la riapertura della strada 68, rompe il silenzio di Ferragosto e esprime, in una nota inviata al nostro giornale, forte preoccupazione per la "stasi che circonda la situazione della frana sulla statale al bivio di Mazzolla". A distanza di settimane dalla presentazione del progetto a Roma, il Comitato lamenta la totale assenza di comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni, che ha lasciato la popolazione in "un’inaccettabile incertezza". Dopo l’annuncio ufficiale del progetto a Roma, i rappresentanti del Comitato confidavano speranze in un incontro pubblico per discutere i dettagli e le tempistiche dei lavori. "Invece, nulla si è mosso. Né un aggiornamento, né una data di inizio - si legge nella nota. A rendere la situazione ancora più tesa, contribuiscono le voci, seppur non confermate, di un possibile cambio dell’ingegnere responsabile del progetto, una circostanza che "ha già sollevato dubbi e perplessità tra i cittadini - è quanto sostiene il Comitato – Se davvero è stato cambiato il progettista, vogliamo sapere perché".

Il Comitato chiede inoltre un intervento urgente per migliorare la viabilità temporanea. Il senso unico alternato è visto come una soluzione non più sostenibile, che sta causando "lunghe code, disagi ai residenti e difficoltà per le attività economiche". Un’altra grave criticità segnalata dal Comitato è l’eccessivo transito di mezzi pesanti, nonostante il divieto in vigore, che mette a rischio la sicurezza e peggiora le condizioni della strada.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Frana