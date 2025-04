Pontedera, negozi sotto attacco: nuovo colpo di notte

Pontedera, 11 aprile 2025 – Un’altra porta divelta, un altro furto in città. Non si arresta la scia di colpi messi a segno in negozi e attività commerciali di Pontedera. Non era neppure mezzanotte, pare tra le dieci e le undici di giovedì sera, quando i ladri hanno forzato le porte scorrevoli in vetro del negozio di abbigliamento e oggettistica varia Tian Tian Mai che si affaccia sulla Tosco Romagnola. Le porte scorrevoli in vetro sono state scardinate, per fortuna senza essere rotte, e questo ha permesso ai malintenzionati di introdursi in questo megastore aperto da oltre dieci anni. Una volta all’interno si è cercato di rubare quanti più oggetti possibile.

Il negozio è poi rimasto con i portoni aperti per tutta la notte, i proprietari hanno scoperto l’accaduto soltanto ieri mattina e hanno chiamato subito i carabinieri che sono accorsi per i rilievi del caso. Non è stato semplice fare una stima del furto subito e di quanta merce sia stata portata via. Sembrerebbero spariti molti rasoi elettrici, ad esempio, ed in giro per il grande negozio di circa 1.000 metri quadrati c’era molta confusione. Orecchini a terra ma anche detersivi e altri oggetti per la casa. Un altro furto in un negozio di oggettistica simile era stato messo a segno neppure una settimana fa, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Quella notte a subire il furto fu il negozio Nin-Hao Market, in centro, e nella stessa sera si tentò di entrare anche in una libreria, in un’agenzia del lavoro e si riuscì a spaccare il vetro di un bar. Un’escalation che non placa la preoccupazione dei commercianti e residenti del centro. Già la scorsa estate commercianti e residenti fecero un corteo sul corso per chiedere maggiore sicurezza. Poi una raccolta firme e la nascita di un comitato. Non più tardi di due giorni fa il consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, era tornato a chiedere all’amministrazione comunale misure per cercare di arginare questi colpi, che spesso si portano dietro.