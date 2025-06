Baby pit-stop aperto a Palazzo Stefanelli

Inaugurato ieri mattina nell’atrio del Municipio di Pontedera un nuovo Baby Pit-stop donato da Unicef e Rotary Club Pontedera. Alla presenza della vicesindaca Carla Cocilova è stato presentato il terzo baby pit-stop allestito negli ultimi anni, dopo quelli all’ospedale Lotti e alla biblioteca Gronchi. Al piano terra di Palazzo Stefanelli è stata allestita l’area di sosta per allattare su di una comoda sedia e poter cambiare il pannolino su di un fasciatoio. "Il servizio è attivo già da oggi – spiega Cocilova – e si va ad inserire in un percorso ben più ampio e già avviato portato avanti dall’amministrazione comunale in questi anni che ha visto gli allestimenti dei due precedenti baby pit-stop all’ospedale e in biblioteca. Sono spazi tranquilli e sicuri dove le donne possono recarsi con i loro figli per allattare e cambiare pannolini. Si va così a creare una rete aperta di luoghi pubblici che diventano spazi di tranquillità per le madri. All’interno di queste iniziative c’è poi anche un principio che riguarda la promozione dell’allattamento materno". Per Unicef Pisa era presente all’inaugurazione Vincenzo Zarone mentre per il Rotary Club Pontedera hanno presieduto il presidente Simone Barsotti. Unicef in particolare si impegna da anni per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Allestire queste aree attrezzate per accogliere mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa è una delle iniziative che Unicef porta avanti seguendo i propri principi e valori. Resta chiaramente un servizio gratuito e aperto a tutti.

l.b.