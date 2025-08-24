La rigenerazione urbana: "Un piano per le ex concerie"

PONTE A EGOLAIl gruppo Misto richiama l’attenzione della giunta Giglioli su un altro punto chiave per il territorio. "Si dovrà anche procedere all’avvio del piano di rigenerazione urbana della frazione di Ponte a Egola – spiega una nota del gruppo guidato da Manola Guazzini –: è indispensabile far partire le azioni relative al recupero delle aree di conceria dismesse, promuovendo, d’intesa con la Regione Toscana, un piano stralcio per le aree delle vecchie concerie". "Solo così, ad esempio, sarà possibile intervenire in tempi stretti sull’attuazione della delibera del consiglio comunale del 22 gennaio scorso che prevede la realizzazione di una nuova scuola media di Ponte a Egola all’interno delle volumetrie di una conceria dismessa da acquistare e ristrutturare secondo un progetto qualificato da parte dell’amministrazione comunale".

Poi ancora una nota polemica: "Siccome non crediamo più da tempo né alle favole né alle premesse dei programmi elettorali del sindaco, non ci aspettiamo certo un percorso partecipativo in vista dell’approvazione del bilancio preventivo 2026 e del Dup 2026-2028. Ma che entro il mese di settembre siano rese pubbliche le linee del bilancio preventivo e ci sia un rendiconto sullo stato di attuazione del Dup, questo lo pretenderemmo".