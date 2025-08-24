"Situazione critica". Domani assemblea al parco Il Bastione

Le associazioni a difesa dell’ospedale di Volterra tornano a farsi sentire e a denunciare una situazione che, a loro avviso, è ben lontana dall’essere risolta. Sos Volterra, Mamme Alta Valdicecina, Difendiamo l’ospedale e Volterra Infanzia hanno indetto un’assemblea pubblica sulla sanità che si terrà lunedì 26 agosto alle 17:30 al parco Il Bastione, per fare il punto sulla situazione e chiedere risposte alla Regione, in particolare sulla dialisi e il recente declassamento. Le associazioni si mostrano critiche rispetto alle recenti notizie della Asl sui servizi potenziati con l’arrivo di tre medici per ortopedia. Un numero che, secondo i comitati, ha del "paradossale se si considera che cinque anni fa gli ortopedici erano quattro, più uno a contratto, per cui l’ortopedia volterrana poteva contare su cinque ortopedici". Le associazioni tornano a denunciare un precedente, correva l’anno 2019: l’istituzione della reperibilità telefonica da Pontedera per coprire le carenze di organico. "In pratica, se il problema di natura ortopedica, facciamo una lussazione di spalla, avviene in orario della reperibilità telefonica, il paziente deve essere trasportato a Pontedera, dove viene ridotta la lussazione e poi può tornarsene indietro - è l’analisi delle associazioni, per le quali il mantenimento di sole tre unità mediche, quindi, non risolverebbe il problema, che si "aggrava ulteriormente a causa di difficoltà contingenti nel settore infermieristico della sala gessi". Le associazioni sottolineano come lo scenario non sia "certamente idilliaco come viene dipinto" e ribadiscono la necessità di ripristinare un organico chirurgico e ortopedico strutturato e forte, considerandolo la "base per il consolidamento dei servizi chirurgici a Volterra".

I. P.