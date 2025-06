Menconi: "Situazione inaccettabile". Chiesto incontro al sindaco VaIettini

"Saremo in piazza ad Aulla oggi per difendere la dignità di lavoratrici, lavoratori e utenti della struttura Tiziano" assicura Alessio Menconi (nella foto), segretario provinciale Fp-Cgil."Quanto sta accadendo – scrive – è inaccettabile: lavoratrici e lavoratori che da anni si impegnano in un settore così delicato, non sanno se tra venti giorni proseguirà la loro attività. Non possiamo accettare che le responsabilità siano da attribuire a soggetti che operano, con diverse funzioni e responsabilità, nell’ambito sociale. Le problematiche avrebbero dovute essere affrontate con più serietà, evitando di giungere a questo punto. Come organizzazione sindacale non ci interessa indicare colpevoli, ma provare a mettere assieme i soggetti affinché si adoperino per una soluzione sostenibile. Chiederemo a Roberto Valettini, sindaco e presidente della Società della Salute, di ricevere una delegazione di lavoratrici e lavoratori e dare garanzie per il futuro. Se così non fosse metteremo in atto altre forme di protesta, a tutela dei diritti di tutti e tutte".

E i dipendenti? "La Villa è una società solida – dicono – , un ambiente sano in cui abbiamo sempre lavorato bene, vorremmo continuare a farlo, mantenendo le nostre mansioni e responsabilità. L’ingegner Iuculano ha un legame affettivo con la ‘Tiziano’, uno dei suoi primi progetti. Ci ha rassicurato che ha intenzione di ricollocarci all’interno del gruppo, è consapevole di non poterci offrire il settore psichiatrico. La sua preoccupazione è sistemare le famiglie, non abbandonarle e lo ringraziamo per la disponibilità dimostrata".

M.L.