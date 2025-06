Le donne di Toscana in tour. Il debutto sotto la storica Rocca: "Fra cattiva politica e resistenza"

"Donne di Toscana in tour" è un ciclo di incontri organizzato dall’associazione "Donne di Toscana" che, nel corso dell’estate, toccherà vari Comuni della provincia, con ospiti sempre diversi ma accomunati dall’impegno per la conquista della parità di genere, la difesa dei diritti e la diffusione di un’informazione corretta.

Saranno la giornalista Marianna Aprile (in carriera ha firmato importanti esclusive, tra cui la prima intervista e le prime foto a Ruby Rubacuori) e la storica e conduttrice televisiva Michela Ponzani (saggista, autrice televisiva e radiofonica) le protagoniste del primo appuntamento. L’incontro si terrà a San Miniato domani, nel Loggiato di San Domenico, alle 21,30. Un confronto brillante che inizierà dall’ultimo libro scritto da Marianna Aprile (nella foto) con il collega Luca Telese, intitolato "Materiali resistenti, fare la cosa giusta in un Paese che sbaglia", un viaggio fra le piccole e grandi forme di resistenza o di "operosa speranza" che aiutano a sopravvivere ai tempi feroci e alla cattiva politica. "E, magari, anche ad essere felici".

"Donne di Toscana in tour" proseguirà poi con altri incontri – tutti ad ingresso gratuito - con la partecipazione di tante ospiti tra le quali Sabina Guzzanti, Alba Parietti, Lella Costa, Igiaba Scego, Concita de Gregorio, Chiara Francini, Rosella Postorino, Nicoletta Verna, Nadia Terranova, Francesca Fialdini ed altre che si alterneranno nella varie piazze dei comuni della provincia di Pisa.

"Donne di Toscana" è un’associazione fondata da Sonia Luca, assessora alle pari opportunità del Comune di Pontedera, e riunisce un gruppo eterogeneo di donne: amiche, professioniste, attiviste, ognuna con un percorso unico ma unita alle altre dalla volontà di contribuire a un’evoluzione positiva della società, basata sul dialogo e l’inclusione. Nel corso dell’estate l’associazione promuoverà anche "Donne di Toscana Talk", una serie di mini-talk che si svolgeranno prima di ogni spettacolo del festival Musicastrada.

Attraverso eventi, laboratori, percorsi formativi e iniziative culturali, l’associazione – viene spiegato – si propone quindi "di costruire dal basso un nuovo modo di fare cittadinanza, in cui la parità non sia un traguardo da raggiungere ma un punto di partenza per costruire un futuro diverso e migliore".