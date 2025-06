Boom di ristoranti e parrucchieri. Crollano i negozi di giovani e donne

Boom di ristoranti a Pontedera, crescono anche servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti mentre il crollo più rilevante è relativo alle chiusure delle attività commerciali. Sono i dati raccolti e presentati ieri pomeriggio dalla Camera di Commercio, che ha illustrato l’andamento dell’economia pontederese ai rappresentanti delle associazioni di categoria, alla presenza dell’assessore al commercio Alessandro Puccinelli. Il dato più rilevante è proprio quello riguardante l’apertura di nuovi ristoranti: dal 2019 al 2024 si registra un +14,2% (+10,1% il dato provinciale). Mentre il commercio crolla e registra un -15,4% (-12,8% il dato provinciale). E se da una parte tengono i servizi alla persona, vanno giù drasticamente i bar con un -14,7% (-13% il dato provinciale). Resiste a Pontedera invece l’industria che a livello provinciale perde un -12% mentre nella città della Vespa la perdita è più contenuta, del -4%. Anche l’artigianato in riva all’Era regge: la contrazione è del -1,3% mentre in provincia è del -4,1%. In generale a Pontedera dal 2019 al 2024 si registra un calo delle imprese del -8,1% rispetto al -6,1% del dato provinciale. Si è passati dalle 3.850 imprese del 2019 alle 3.540 imprese del 2024 (con 106 cessazioni d’ufficio nel 2024). Le imprese straniere a Pontedera sono leggermente diminuite in questi anni: erano 756 nel 2019 sono scese a 684 nel 2024. Calano del 6,3% le imprese femminili nella città della Vespa, mentre le imprese giovanili crollano del -20,1% (è del -15,8 il dato provinciale).

"I numeri non vanno solo letti ma vanno saputi interpretare – dice Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – purtroppo tanti dei nostri giovani vanno via ed il tasso di natalità è molto basso. Come Camera stiamo cercando con altri attori, come Università, scuole superiori ed associazioni di categoria, di lavorare in rete per provare a trattenere i nostri giovani e magari quelli migliori. Purtroppo oggi fare impresa nel nostro Paese fare impresa, tra burocrazia e meritocrazia, è da eroi e su questo bisogna migliorare. Qui c’è l’Istituto di BioRobotica, la Sant’Anna. Sarebbe interessante se questi ragazzi aprissero qui nuove attività. Stiamo lavorando molto anche sul turismo, che da Pisa si sta allargando anche alla Valdera e alla Valdicecina, con le notti di permanenza dei turisti che in questi territori sono aumentate non poco".

Luca Bongianni