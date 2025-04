Spacciatori in coppia: un uomo e una donna trovati con 48 dosi di cocaina

Pontedera (Pisa), 7 aprile 2025 – Una coppia di stranieri, un uomo di 46 anni e una donna di 44, sono stati arrestati dai carabinieri di Pontedera (Pisa) per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di 48 dosi di cocaina per un peso complessivo di 28,6 grammi, nonché di 730 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre trovato materiale da taglio e per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. Nella stessa operazione, culminata anche con la perquisizione nell’abitazione dei due conviventi arrestati, è stato anche identificato e segnalato alla prefettura come assuntore un altro straniero di 46 anni che aveva appena acquistato una dose di cocaina. Dopo la convalida dell'arresto all'uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre per la donna è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.