Spacciatore sequestra un conoscente, punta una pistola a salve contro un vigilante, poi aggredisce i poliziotti

Firenze, 7 aprile 2025 – Per una partita di droga avrebbe sequestrato un conoscente e poi puntato una pistola a salve contro un vigilante intervenuto in aiuto del malcapitato. Poi è scappato dal quartiere di Novoli, a Firenze. Ma dopo un senegalese, 40 anni, è stato individuato e arrestato dalla polizia al parco delle Cascine. In auto aveva 18 dosi di cocaina nascosti in una torcia e la pistola a salve inceppata. Già noto alle forze dell'ordine, ora è accusato di sequestro di persona, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, estorsione e minacce aggravate e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La vicenda risale alla sera del 5 aprile. Quella sera, il 40enne avrebbe trascinato fuori da un bar un conoscente, un cittadino brasiliano, 24 anni, costringendolo a salire a bordo di un'auto. Per impedire ogni tentativo di soccorso, avrebbe puntato alla testa di un addetto alla sicurezza, che si trovava lì, una pistola a salve semiautomatica. Poi il 40 enne è partito con l'ostaggio in direzione viale Redi. È stato rintracciato in auto da solo dalla polizia al parco delle Cascine. Per guadagnare la fuga avrebbe aggredito gli agenti, che però alla fine sono riusciti ad arrestarlo. Secondo quanto ricostruito, il 40 enne aveva organizzato una serata con il 24enne. Ma il più anziano ritenendo che l'altro gli avesse rubato la torcia contenente la droga, lo avrebbe sequestrato e imposto di consegnargli 200 euro come riscatto per farlo scendere dall'auto.