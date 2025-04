Droga nella fioriera del locale: assolta una donna

L’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è caduta. Dopo due anni la sarzanese è stata assolta in Tribunale dal giudice Marinella Acerbi, pubblico ministero Maria Pia Simonetti, che ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Paolo e Francesco Mione. La donna era entrata in una storia che fece scalpore due anni fa quando gli agenti del commissariato di Sarzana in collaborazione con i colleghi di Genova e l’ausilio delle unità cinofile trovarono all’esterno di un locale cittadino oltre 160 grammi tra hashish e marijuana. Fu proprio il fiuto di un cane poliziotto ad attirare l’attenzione puntando senza esitazioni a una fioriera. Messo alle strette l’esercente ammise di essere un consumatore ma non certamente uno spacciatore. Nella vicenda però era successivamente entrata una donna indicata come fornitrice della sostanza stupefacente. Gli avvocati Paolo e Francesco Mione ai quali si è affidata hanno invece dimostrato l’estraneità alla vicenda ottenendo la piena assoluzione dall’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio. La delicata questione però potrebbe proseguire qualora la presunta spacciatrice decidesse di proporre una contro denuncia nei confronti dell’accusatore.

Massimo Merluzzi