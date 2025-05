Radici, De Nevi si racconta

Il Centro Studi Val di Vara, fondato da Paolo De Nevi, compie 40 anni. Per l’occasione, l’artista ha deciso di organizzare una grande festa al Circolo Fantoni della Spezia, nella nuova sede in Galleria Adamello 31. L’evento, dal titolo ‘Radici’, si svolgerà domani, a partire dalle 17.30, sarà multimediale e aperto a tutti. I visitatori potranno ammirare alcune opere pittoriche e plastiche che resteranno esposte per tre giorni. De Nevi, inoltre, si racconterà al pubblico nell’ambito di un convegno che sarà moderato dal giornalista Riccardo Sottanis, già responsabile della redazione spezzina del Secolo XIX, attuale editorialista di Tele Liguria Sud.

Il percorso artistico di Paolo De Nevi verrà descritto da Marzia Ratti, storica dell’arte, direttrice dei musei civici spezzini dal 1990 al 2019 e assessore alla Cultura del Comune di Ameglia. Beppe Mecconi, attore e regista, si esibirà invece in un reading poetico, leggendo versi tratti da ‘Germogli del tempo’, la prima antologia di liriche scritte da Paolo De Nevi.

Nato a Rio di Sesta Godano nel 1952, l’artista ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Carrara e da lì ha spiccato il volo verso tutte le capitali europee. Pittore, scultore e grafico, De Nevi ha esposto anche a New York e le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private, come la collezione Ferruccio Battolini, visitabile al Camec di piazza Cesare Battisti. Legato da sempre alla terra natale, De Nevi ha fondato il Centro Studi Val di Vara e, subito dopo, la casa editrice Luna Editore, pubblicando oltre 250 volumi di storia, etnografia, ambiente e tradizioni locali. Ancora oggi, dopo quarant’anni di attività, l’artista è infaticabile. Dal 2014 è tornato ad abitare a Rio di Sesta Godano, nella dimora cinquecentesca della sua famiglia, ma la vita in simbiosi con la natura non ha rallentato le sue attività culturali. Al contrario, gli offre continui stimoli di ricerca. L’evento al Circolo Fantoni sarà gratuito e aperto a tutti. A fine serata, Paolo De Nevi offrirà ai presenti il suo ottimo vino, ‘Contea di Levante’, e i canestrelli tipici della Val di Vara. Un appuntamento imperdibile per parlare di arte e territorio, in una location perfetta per la divulgazione.

Marco Magi