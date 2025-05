I grandi nomi della musica nelle fotografie di Guido Harari

La Turris Magna del Palazzo dei Vescovi di Luni di Castelnuovo Magra ospiterà dal 12 giugno la mostra di Guido Harari, fotografo e giornalista musicale che ha firmato le copertine dei dischi di Bob Dylan, Kate Bush, Gianna Nannini per dirne solo alcuni. La turris magna è diventata, in particolare per quanto attiene all’arte della fotografia, un centro di promozione turistico-culturale non solo del territorio comunale e provinciale, ma anche nazionale, considerati i risultati, sia in termini numerici, per le elevate presenze che hanno visitato il centro storico, che di consenso critico ottenuti grazie alla esposizione delle opere fotografiche di autori tra i più famosi e iconici, quali, per ricordarne solo alcuni, Steve Mc Curry, Elliott Erwitt, Gianni Berengo Gardin, Michael Yamashita. A seguito dei contatti intercorsi da parte del Comune con Wall Of Sound Gallery & Editions, sarà possibile organizzare una mostra personale di Guido Harari, che ha contribuito a porre le basi di un lavoro specialistico senza precedenti in Italia, il suo raggio d’azione contempla anche il ritratto istituzionale, il reportage a sfondo sociale e la grafica dei volumi da lui curati. Dal 1994 è membro dell’Agenzia Contrasto, collabora da sempre con i maggiori artisti musicali italiani e internazionali per i quali ha firmato un’infinità di copertine di dischi. E’ stato uno dei fotografi personali di Fabrizio De Andrè, con una collaborazione ventennale che include la copertina del disco In concerto, tratto dalla leggendaria tournée dell’artista genovese con la PFM nel 1979. Sul cantautore genovese Harari ha realizzato quattro fortunati volumi ed è stato inoltre uno dei curatori della grande mostra dedicata a De André a Palazzo Ducale a Genova. La kermesse avrà come titolo The tower of song e avrà come protagonisti alcune delle immagini più significative della carriera di Harari, rappresenterà un viaggio visivo attraverso gli scatti che hanno immortalato artisti, musicisti e momenti cruciali della cultura italiana ed internazionale.