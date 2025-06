Modartech celebra la creatività. Villa Crastan torna a vivere la notte

PONTEDERACon una festa piena di musica e colori che ha riempito il giardino della Villa Crastan si è conclusa la due giorni organizzata dall’Istituto Modartech di Pontedera. Nell’antico giardino della villa comunale che attende di tornare agli antichi splendori si è consumato uno degli eventi estitivi più attesi e che celebra il lavoro degli studenti della scuola di moda. Per due giorni in primo piano ci sono state le collezioni che celebrano la riscoperta della bellezza oltre i canoni convenzionali, attraverso pellami invecchiati dal fascino vissuto; il marmo reinterpretato come elemento fashion, oltre a streetwear dai toni nostalgici ed estetiche cyberpunk. Soluzioni originali e sperimentali, che fondono l’artigianalità del Made in Italy con le nuove tecnologie, sono state il filo conduttore delle proposte creative firmate dagli studenti di Istituto Modartech, protagoniste dell’evento di fine anno accademico che si è tenuto mercoledìe giovedì, nell’area ex Piaggio, sede dell’Istituto. Due serate pensate per rendere omaggio all’eccellenza progettuale italiana e ai distretti produttivi, come suggerito anche dal titolo dell’evento: Link – Tribute to made in Italy. Cuore pulsante della due giorni è stata la Creative exhibition, allestita negli spazi dell’Istituto: una mostra diffusa che ha messo in luce il talento e la visione progettuale degli studenti. A svelare il dietro le quinte del processo creativo l’area dedicata alla proiezione di un cortometraggio realizzato in collaborazione con Poliarte. Così nella giornata di mercoledì il piazzale Corradino d’Ascanio, antistante al Museo Piaggio si è trasformato in un’originale passerella con la Fashion Performance delle collezioni degli studenti del terzo anno del corso di laurea in Fashion Design. "Con l’evento di fine anno abbiamo celebrato la creatività e la visione delle nuove generazioni, capaci di reinterpretare la moda e il design con uno sguardo profondo, responsabile e innovativo", afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech.