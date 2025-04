Incontro Dialogo tra arte, design e tecnologia

PONTEDERADall’implementazione delle tecnologie intelligenti nel sistema moda, ai materiali di nuova generazione, fino alle innovazioni nel design multidisciplinare che prediligono etica e sostenibilità. A Pontedera il futuro prende forma con l’arrivo di “The Afam Roadshow”, seconda tappa, dopo quella di Ancona, del progetto itinerante che attraversa sette città italiane per promuovere il dialogo tra arte, design e tecnologia applicate al patrimonio culturale a cura del Cnr Ispc, con il contributo di Rufa - Rome University of Fine Arts, insieme alle eccellenze del territorio. Un appuntamento che a Pontedera prenderà il via martedì 15 aprile, inserito nel calendario del Mimit per celebrare la Giornata nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di riunire intorno allo stesso tavolo eccellenze della formazione scientifica internazionale come Cnr Ispc e Istituto di Biorobototica della Scuola Superiore Sant’Anna, così come uno dei competence center italiani presente sul territorio Artes 4.0, insieme ad aziende, istituzioni, associazioni di categoria e realtà formative Afam per discutere di come nuovi materiali, processi produttivi innovativi e l’integrazione dell’intelligenza artificiale stanno ridefinendo la tradizione manifatturiera italiana, nei settori moda e design.

L’evento di martedì (inizio alle ore 9) focalizza l’attenzione sul tema “Visions, Design & Hi-Tech” per esplorare il dialogo tra l’evoluzione tecnologica e la tradizione, dove creatività e innovazione si fondono per trasformare il Made in Italy e progettare scenari inediti. Ospitato al Museo Piaggio, vede il coinvolgimento di Istituto Modartech, che oltre ad aver contribuito all’organizzazione della giornata, firmerà una tavola rotonda sul tema Fashion & Hi-Tech che vedrà confrontarsi il mondo della ricerca, della formazione, i gruppi industriali e gli imprenditori. Tra i relatori: Leonardo Cappello Textile Robotics LAB - Scuola Superiore Sant’Anna, Lucia Arcarisi Weabios, Vittorio Branchizio e Lino Zompetti Gruppo Florence, Loreto Di Rienzo D-house Pattern Group, Ivano Cauli Pitti Immagine, Matteo Secoli, presidente Piattaforma Sistema Formativo Moda e Andrea Cavicchi, Antilotex Flox Italia e Archè SB, presidente del Consorzio Italiano Detox. Moderatore: Matteo Minà, giornalista e docente Modartech.