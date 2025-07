Alla festa dell’Unità il confronto. Bersani su pace, lavoro e giustizia

PERIGNANO"I Giovani democratici dialogano con Pierluigi Bersani e Alessandra Nardini–La pace, il lavoro, la giustizia sociale, le sfide della sinistra di oggi". L’iniziativa, in programma stasera alle 21,30 alla festa dell’Unità di Perignano (spazio verde Sandro Pertini in via Risorgimento), è promossa dall’unione comunale Pd di Casciana Terme Lari e dai Giovani Democratici. Con la collaborazione della libreria Carrara di Pontedera sarà allestito uno spazio "firmacopie" dedicato all’ultimo libro di Bersani. L’incontro è aperto a tutti. Al centro dell’incontro la pace come valore fondante dell’azione politica. Il pubblico dei giovani è il preferito da Bersani, recentemente autore di "Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia". "In un tempo segnato da crisi sociali, ambientali e geopolitiche, dove le guerre si moltiplicano, è fondamentale riportare al centro del dibattito politico i valori della sinistra e confrontarsi apertamente su come declinarli oggi", commenta Nardini. Il segretario del Pd di Casciana Terme Lari, Emanuele Baroni dichiara: "Siamo felici di organizzare un momento così importante alla nostra festa de L’Unità, occasione di dialogo vero, aperto ai giovani e a tutta la comunità".