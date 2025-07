Tentato furto al supermercato, bloccato 23enne con formaggio e bistecche

San Miniato, 14 luglio 2025 - Un cittadino extracomunitario di 23 anni è stato arrestato per rapina impropria a San Miniato. L'operazione, condotta dai carabinieri della stazione di Ponte a Egola con il supporto dell'aliquota radiomobile di San Miniato, ha sventato il furto di generi alimentari da un supermercato. L'episodio si è verificato intorno alle 18. Il giovane, dopo aver occultato diversi alimenti all'interno di uno zaino, ha tentato di lasciare il supermercato pagando solo due prodotti che teneva in mano, nel tentativo di eludere i controlli.

La scena non è però passata inosservata a un carabiniere libero dal servizio, presente nel supermercato in abiti civili. Il militare ha immediatamente allertato la centrale operativa e ha seguito l'uomo all'esterno, mentre questi tentava la fuga. Raggiunto a breve distanza, il carabiniere si è qualificato e ha chiesto al 23enne di mostrare il contenuto dello zaino. Di fronte alla richiesta, il giovane si è rifiutato, ha ingiuriato il carabiniere e ha tentato nuovamente di scappare. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale il malvivente è riuscito a divincolarsi e a guadagnare qualche metro di vantaggio.

La sua fuga è stata però interrotta poco dopo dall'arrivo dei militari dell’aliquota radiomobile, intervenuti prontamente in ausilio. Gli alimenti rubati, 5 pezzi di Grana Padano e 3 bistecche di carne di manzo, per un valore complessivo di circa 80 euro, sono stati interamente recuperati e restituiti al responsabile del supermercato. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, l'arrestato è stato condotto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo. Quest'ultimo, ha portato alla convalida dell'arresto, sebbene non sia stata disposta alcuna misura cautelare nei confronti del 23enne.