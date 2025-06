"Di martedì a Montopoli" è festa. Cibo, musica, giochi e animazioni

MONTOPOLILe feste "Di martedì a Montopoli" cominciano il primo luglio con una grande pizzata in via Napraia. La cena sotto le stelle è l’avvio della manifestazione di buon cibo, prelibatezze locali, musica e divertimenti, anche per i più piccoli, che il Centro commerciale naturale di Montopoli organizza insieme a Confcommercio e con il sostegno del Comune per tutti i martedì del prossimo mese. Cinque appuntamenti nel borgo chiuso al traffico dalle 19. L’iniziativa è promossa da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

"Cinque serate pensate per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio, in un’atmosfera suggestiva che intreccia cultura, socialità e gusto, tra musica dal vivo, esibizioni artistiche e degustazioni di prodotti tipici – dicono gli organizzatori – Locali, botteghe e attività resteranno aperte proponendo piatti tipici con prodotti del territorio. Alla conferenza stampa di presentazione presenti gli assessori Marzio Gabbanini (cultura e turismo) e Andrea Marino (attività produttive), Alessandro Simonelli presidente area vasta Confcommercio Pisa, Luca Favilli coordinatore sindacale Confcommercio e per il Ccn di Montopoli Virginia Prisco, Giulia Veracini e Laura Macchi. "Noi di Confcommercio siamo felicissimi di supportare queste iniziative perché crediamo fortemente nella connessione tra i vari attori che può far crescere i territori", ha detto Simonelli. Per gli assessori Gabbanini e Marino "Di Martedì" è "una manifestazione che riesce a mettere insieme numerose realtà e a crescere estate dopo estate".

"A Montopoli non manca niente – hanno aggiunto – e lavorando insieme amministrazione comunale, commercianti e associazioni di categoria, possiamo andare avanti e fare un salto di qualità". Marino ha anche annunciato la prossima approvazione del piano del commercio sulle aree pubbliche con la valorizzazione delle iniziative dei vari Ccn. "Ringrazio l’amministrazione comunale e Confcommercio per il sostegno – le parole di Prisco per il Ccn – Per noi ‘Di Martedì a Montopoli’ è molto importante, perché ci permette di mettere in mostra le nostre tipicità. Abbiamo cercato un modo diverso per vivere la quotidianità". "Valorizzare il tessuto commerciale e tutto ciò che ha da offrire è l’obiettivo di questi eventi", ha concluso Favilli. Serate animate da Prezzemolina, musica diffusa, ristoranti aperti, giochi da tavolo con Papillon ed evento motociclistico con l’associazione Sporteristi Toscana.