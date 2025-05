Montopoli punta sul turismo: "Per tutti, sostenibile e inclusivo. E che valorizzi i nostri borghi"

MONTOPOLI

"Un turismo per tutti, sostenibile e inclusivo. Non puntiamo certo a un turismo di massa, ma a presenze di visitatori che sappiano apprezzare le caratteristiche dei nostri centri storici di Montopoli e Marti". L’ha detto la sindaca Linda Vanni presentanto il convegno "Montopoli in Val d’Arno, il futuro del turismo sostenibile: strategie per la valorizzazione di un borgo in Toscana" che si terrà la mattina di sabato 24 maggio nel salone mediceo del convento dei frati a San Romano. "Un convegno che si inserisce tra gli investimenti fatti per rendere sempre più accoglienti i nostri borghi – ha detto ancora Vanni – Mi riferisco ai progetti di ristrutturazione del palazzo della Cancelleria per cui abbiamo ricevuto un importante finanziamento dalla Regione, alla riqualificazione dei Sottofossi grazie al Pnrr e alla sistemazione di fioriere e arredo urbano. Nel turismo crediamo molto". Al convegno, tra gli altri, interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras, Francesco Tapinassi di Toscana promozione turistica, Francesco Palumbo di Fondazione sistema Toscana, Anna Duchini del centro Centro studi turistici Firenze e Giulio Lattanzi direttore generale Touring Club. "Abitiamo in un borgo che non ha niente da invidiare ad altre realtà vicine – le parole dell’assessore Marzio Gabbanini – Stiamo lavorando con le attività che possano offrire esperienze che restituiscano a chi visita Montopoli e le sue frazioni uno spaccato di questo territorio ricco di cultura ed eccellenze enogastronomiche". Il convegno è organizzato dall’associazione Arco di Castruccio e dal Comune. "Per noi è un vanto poter partecipare a iniziative come questa", ha detto la presidente di Arco di Castruccio Cristina Scali.

