"Riapre gelateria. Il nostro borgo è attrattivo"

SANTA MARIA A MONTE

Due giovanissime sorelle investono nel borgo di Santa Maria a Monte e riaprono la gelateria di via dell’Orologio, negli antichi locali del palazzo del Podestà, con spazio esterno su piazza Marconi. "La magia del gelato" inaugura sabato 24 maggio alle 17 con coppetta omaggio per tutti. La chiusura della gelateria nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche a causa del prolungato cantiere per la riqualificazione di piazza Marconi e via 2 Giugno e successivamente per la decisione della giunta Del Grande di eliminare il parcheggio dalla piazza. "C’è stata polemica – spiega la sindaca – Ma la nostra scelta politica ha pagato e sta pagando perché proprio grazie a piazza Marconi senza le macchine le sorelle Irene e Ilenia Malfatti, con loro padre Massimiliano hanno deciso di aprire la gelateria e investire nel nostro borgo che ha tante potenzialità. Quello che vorrei mettere in evidenza è la giovane età di Irene e Ilenia. E questo è un ulteriore valore aggiunto che mi fa oltremodo piacere".

Quella che aprirà sabato è la seconda gelateria della famiglia Malfatti che ha già un’attività a Bientina aperta nel 2020. "Ammiriamo la vita di paese e ci piace che questi borghi vengano valorizzati – dice Irene Malfatti – Abbiamo scoperto Santa Maria a Monte, la sua città sotterranea e le bellezze del borgo. Così abbiamo deciso di investire in una seconda attività che sarà prevalentemente gestita da mia sorella Ilenia. Ci siamo innamorate del borgo, dei locali dove riapriremo la gelateria e della piazzetta senza auto dove potremo mettere tavolini e accogliere e coccolare la nostra clientela". La gelateria avrà contenitori per il gelato chiusi (le carapine) che garantiscono la massima igiene e freschezza del prodotto. Tanti gusti particolari tutti realizzati con prodotti naturali, non semilavorati, vegani e senza glutine.