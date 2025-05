Montopoli in fiore Colori, cultura e bellezza

MONTOPOLII fiori, la bellezza, la cultura, l’arte. Il tutto nel centro storico di Montopoli che è uno scrigno che racchiude molte bellezze. "Montopoli in fiore", manifestazione in programma domenica 4 maggio dalle 10 alle 19, non è un semplice mercato dei fiori. E’ molto di più, soprattutto perché nasce dalle menti e dalle mani sapienti di alcune abitanti del paese, le "Ragazze in fiore". Tutte montopolesi che da anni sono impegnate in varie iniziative, come l’Ottobre Rosa dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza di patologie che colpiscono soprattutto le donne.

La terza edizione di Montopoli in Fiore vede impegnata direttamente l’associazione Arco di Castruccio, presieduta da Cristina Scali, con il Comune, la Pro Loco e alcuni sostenitori. Alle 10 l’inaugurazione dell’evento, che sarà a ingresso gratuito, da via San Giovanni. Dalle 10 alle 12 visite guidate al conservatorio di Santa Marta, mostra di pittura di Enzo Susini e Blue Sound itinerante con Luca Volpi. Alle 10,30, nel giardino di Gabriella, Claudio e i petali in rima: dalle piante alla poesia e dimostrazione di intaglio di frutta e verdura in piazza Michele da Montopoli. Alle 11,30, sempre in piazza Michele, show cooking con lo chef Gilberto Rossi.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17,30 laboratori per i bambini in piazza della chiesa, dalle 15 alle 18 ancora visite guidate a Santa Marta e alla mostra di Susini, alle 15 nel giardino di Gabriella cerimonia del Loto con la scuola Jaku, alle 15,30 canti popolari di "Le note vaganti", alle 18 concerto Duo Cronopio, violino e pianoforte con Stefano delle Donne e Viola Cartoni Macinelli.

"Questa è una delle tante iniziative che rendono Montopoli più bella – ha detto la sindaca Linda Vanni – Il nostro obiettivo è proprio questo. Serivirebbe una Montopoli in Fiore ogni mese". "Questa iniziativa non è un mercato – ha aggiunto Cristina Scali – Ma guarda ai fiori dalla parte culturale e artistica con l’apporto fondamentale dei volontari e delle Ragazze in fiore". "Tutto quello che vedrete è frutto delle mani di tante persone che hanno messo a disposizione le loro capacità", ha concluso Lisetta Rabai in rappresentanza delle "Ragazze in fiore". "Il nostro impegno è far diventare Montopoli in Fiore l’iniziativa che apra le estati montopolese", ha chiosato l’assessore Marzio Gabbanini.