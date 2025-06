Una piazza per il fantino Tabarre. "Il suo nome continuerà a vivere"

VOLTERRAUna piazza intitolata a un’icona del Palio di Siena, il fantino Tabarre. La memoria storica e sportiva della città si arricchisce di un nuovo importante riconoscimento: la giunta comunale ha deliberato l’intitolazione di una piazzetta a Francesco Ceppatelli (1859-1921), celebre fantino volterrano conosciuto con il soprannome di Tabarre. La decisione segue la richiesta presentata lo scorso settembre da Moreno Ceppatelli, pronipote del fantino, desideroso di onorare la figura del suo illustre antenato. Tabarre è ricordato nelle memorie del Palio di piazza del Campo come un protagonista assoluto delle corse a cavallo, con un palmarès impressionante a Siena, oltre a numerosi successi conquistati nella storica Pista dell’anfiteatro di Vallebona, nella sua Volterra. La sua vita e le sue gesta sono state inoltre celebrate nel libro Tabarre il fantino Volterrano, pubblicato nel 2019, che ha contribuito a mantenere viva la sua leggenda. La piazzetta scelta per l’intitolazione è quella situata alla confluenza tra via Viti e via degli Zacchi. La denominazione sarà “piazza Francesco Ceppatelli detto Tabarre-Fantino Volterrano, 1859 -1921“. Tabarre ancora detiene uno dei record nella storia del Palio di Siena: le sue 11 vittorie su 39 carriere disputate fra ‘800 e ‘900, lo hanno consegnato alla leggenda. Deve il suo soprannome, come riportano gli archivi del Palio di Siena, al tabarro, un mantello a ruota da uomo, di lontanissime origini storiche, che era solito indossare durante la sua attività di cavallaio a Vicarello, vicino a Villamagna. Il Comune di Volterra, nel 2017, lo aveva omaggiato apponendo una targa nella sua casa di origine, in viale Barsanti. "Tabarre è una figura storica del nostro territorio - dice il sindaco Giacomo Santi - in questo riconoscimento simbolico si rende omaggio non solo a un grande fantino, ma anche a un uomo che ha incarnato con passione lo spirito delle nostre tradizioni locali. Il suo nome continuerà a vivere nella memoria collettiva e nel tessuto urbano della città, come meritato segno di riconoscenza. Un risultato reso possibile grazie alla determinazione e all’impegno di Moreno Ceppatelli, che ha fortemente sostenuto questa intitolazione".

Ilenia Pistolesi