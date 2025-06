"Anda è poco più di Porto Alabe. Zero Palii vinti: macché fuoriclasse. Ha ancora tutto da dimostrare"

di Laura Valdesi

SIENA

"Cosa cambia l’assenza di Benitos? Quanto peserà sul futuro di Anda e Bola? Tutto sommato veramente poco", sentenzia Massimo Milani. Che ha chiuso le previsite al Ceppo ieri mattina portando questo cavallo insieme ad altri sette. Fra cui Zenis, che molto probabilmente sarà nel lotto. "Ha fatto due Palii soli, Anda, senza finire tre giri. Se si vuole considerare buono... mi fa piacere ma ha tutto da dimostrare", spiega Milani.

Perché un cavallo che non ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della Festa fa così paura?

"Forse perché è andato in terra due volte e allora non se la sentono di montarlo".

In realtà una Carriera l’aveva quasi vinta.

"Sì vince al bandierino, siamo di Siena".

Comunque gli addetti ai lavori sostengono che Anda e Bola è un grande cavallo.

"E’ da Palio, ma non un fuoriclasse come poteva essere Violenta. E’ un cavallo normalissimo che quando troverà uno che lo batte ... dai non ha fatto nulla neppure lui... Ci sono soggetti nuovi in scuderia che sono molto meglio di Anda, perlomeno dello stesso valore".

Chi potrebbe competere con Anda e Bola?

"Dei miei almeno tre. La differenza la può fare la monta, la posizione al canape".

Insomma, Milani vuole farci credere che non è una punta.

"Anda e Bola è poco più di Porto Alabe, con zero Palii vinti".

Un peccato, allora...

"C’è un parco equino buono, non è che non si fa il Palio se manca lui. Chiaro che farebbe piacere vederlo perché è stato acquistato dai nuovi proprietari (Westerman, ndr) che lo tengono solo per la Piazza".

C’è Zenis, anche Zentiles.

"Tutti cavalli a mio avviso da palio. Poi il si vince-si perde lo fanno i dettagli, la posizione al canape, la fortuna".

Anche Carontes ha fatto una bella provincia.

"Sono contentissimo di tutti perché, se non è ora è ad agosto, o comunque il prossimo anno, qualche cavallo buono viene fuori".

I nomi della scuderia che possono correre in Piazza?

"La tratta l’hanno già fatta Desiderata e Fenomenale, Carontes, Corallo, Anda e Bola, Zenis, Zentiles... Facciamo prima: esclusi i 4 anni tutti perchè hanno già galoppato la notte".

Da esperto di cavalli, come valuti l’eventuale rientro di Tale e quale?

"Quando ho pensato ai miei cavalli è sufficiente. Se l’hanno presentato vuol dire che è in ordine, giusto che gli venga data una possibilità".

Il sindaco e la questione piste.

"Non si può andare avanti così. Non c’è bisogno di rifare Piazza del Campo, ci basta una pista molto piccola, per far correre 4 cavalli e addestrarli".

Tutto rimandato a settembre.

"Forse anche all’anno prossimo direttamente".

Il sindaco valuterà a stagione finita le questioni sul tavolo.

"Sono anni che si sentono questi discorsi. Il prossimo si rifarà Mociano e ricorreremo a Monticiano. Tutto uguale".