"Discarica di Santo Pietro, una criticità"

La Lega mette sotto la lente una questione aperta da molto tempo. "La vicenda relativa all’ex discarica di San Pietro Belvedere situata nel comune di Capannoli, rappresenta da decenni una delle criticità ambientali ed amministrative più complesse dell’intero territorio – afferma Elena Meini (nella foto), capogruppo in consiglio regionale della Lega –. Su tale questione avevamo già presentato un’interrogazione nel 2021 e la risposta dell’assessore non era stata per nulla rassicurante, evidenziando delle criticità, a livello di documentazione, riguardo al predetto sito-prosegue il Consigliere".

"C’è, altresì, da tenere presente che la Regione Toscana ha, comunque, stanziato circa ‪438mila‬ euro sotto forma di prestito – dice Meini – che l’amministrazione comunale dovrà restituire in 8 anni-precisa l’esponente leghista". Da qui il nuovo intervento. "A fronte, pertanto, di problematiche tuttora irrisolte, abbiamo, quindi, predisposto un altro atto in cui chiediamo alla giunta regionale – conclude l’esponente del Carroccio – quale sia lo stato di avanzamento della procedura di bonifica o risanamento finanziata con i citati fondi, desiderando, altresì, conoscere il cronoprogramma dettagliato delle attività previste ed avviate-sottolinea la rappresentante della Lega. Infine, vogliamo visionare la documentazione attestante l’effettivo utilizzo di questi soldi già erogati dall’ente regionale".