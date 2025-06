Torna il torneo degli over 40. Beneficenza e divertimento

SANTA MARIA A MONTELa quinta edizione del torneo Vecchie Glorie over 40 del calcio amatoriale di Santa Maria a Monte inizia lunedì 30 giugno, alle 20, con la partita La Perla-San Donato. Seguirà alle 21,30 il derby Ponticelli-Bellavista. Il programma della manifestazione sportiva, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, prosegue mercoledì 2 luglio alle 20 con la gara Ponticelli–San Donato e alle 21,30 Bellavista–La Perla. Sabato 5 luglio alle 19 San Donato-Bellavista e alla 19,30 La Perla-Ponticelli. Alle 21,30 del 5 luglio la finalissima tra le due squadre che hanno conquistato più punti. Beneficenza e divertimento. Questo il duplice obiettivo della manifestazione sportiva nata dall’idea di Francesco Del Ry, Francesco Santoli, Massimo Vierucci, Mario Mariconda e Michele Leonori, ex giocatori delle squadra amatoriali del comune di Santa Maria a Monte coinvolte nel torneo. Il regolamento prevede l’assegnazione di tre punti a chi vince nei tempi regolamentari, due punti a chi vince ai rigori e un punto a chi perde ai rigori che vengono calciati in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari. L’ingresso alle sette gare è a offerta. Durante le partite sarà possibile bere qualcosa e per la serata di sabato verrà allestito anche un piccolo stand dal comitato della Sagra della patata. Lo scorso anno ha vinto il San Donato grazie ai gol dei capocannonieri Vianni e Santoli (nella foto).