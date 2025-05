Torna "Capanne sotto le stelle". Il paese in festa in piazza Veneto

MONTOPOLI"Capanne sotto le stelle", terza edizione, lunedì 2 giugno in piazza Vittorio Veneto nella frazione di Montopoli. Energia, colori e sorrisi e la musica della mitica discoteca Concorde. L’iniziativa è organizzata da Confcommercio e Ccn-Centro commerciale naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli e la compartecipazione della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest–Terre di Pisa. "Grazie a Confcommercio e al Ccn di Capanne – affermano gli assessori del Comune di Montopoli Valdarno Marzio Gabbanini e Andrea Marino – l’amministrazione comunale è sempre vicina a iniziative del genere. Da parte nostra c’è un grande plauso perché eventi come questo riescono a unire commercianti, associazioni, volontari e cittadini. Un plauso anche alla frazione di Capanne sempre viva e vitale". Alessandro Simonelli di Confcommercio: "Si tratta di un evento capace di richiamare molte persone e se siamo giunti alla terza edizione, significa che alle spalle c’è un grande lavoro". La festa prende il via alle 9 del 2 giugno con la passeggiata a quattro zampe. "Abbiamo coinvolto una professionista del settore, Patrizia Guarino – dice Maurizio Di Gioia del Ccn – La quota di partecipazione alla passeggiata andrà in beneficenza a un canile di Santa Maria a Monte. Torneranno anche i mercatini e nel pomeriggio ci sarà spazio per i bambini e i ragazzi, per offrire loro momenti di gioco e divertimento". Soddisfatto anche Luca Fabilli di Confcommercio. Dopo la passeggiata a quattro zampe, Capanne si animerà con il mercatino vintage artigianale. Alle 11,30 appuntamento alla “Baracchina dei commercianti” per un aperitivo. Al tramonto rumba live di Radioithemba e poi la musica della discoteca Concorde con Dj Team 90.