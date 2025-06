Il cuore della grande Notte Bianca. Fra musica, arte e tante emozioni

Un trionfo di emozioni e di sapori. Fra arte e musica. Una notte da gustare con il palato e con il cuore. Sabato 7 giugno dalle 18 fino a tarda sera ci sarà l’appuntamento tradizionale per le vie di Terricciola con gli spettacoli gli artisti dell’Insonnia Discoacropoli d’Italia. Inoltre saranno oltre 50 le aziende vitivinicole del territorio che fanno degustare i loro vini “alla barrique” o sotto la guida esperta dei sommelier Fisar. Dalle 21 il palcoscenico si infiammerà con una line-up d’eccezione: DJ Francesco Zappalà, Thomas T., Antonio Marki e la voce inconfondibile del master of ceremony Antonio Velasquez. Un viaggio musicale attraverso i suoni che hanno segnato un’epoca, pronti a far ballare intere generazioni con un sound che ancora oggi fa scuola. Non si tratta solo di un revival, ma di una vera e propria celebrazione della cultura dance, in una cornice suggestiva come il borgo di Terricciola. L’energia dell’Insomnia incontrerà il fascino di un paese in festa: street food, arte, installazioni e la voglia di stare insieme renderanno l’esperienza ancora più intensa. Tutto questo e molto altro. Alla Notte Bianca a Terricciola sarà possibile inoltre lasciarsi trasportare in un viaggio originale e profondo attraverso la materia, i colori e le emozioni. Tra paesaggi sospesi, volti femminili che emergono dalla materia, fiori potenti nati dal contrasto e dall’equilibrio tra elementi.

Alla Notte Bianca di Terricciola fra tante cose belle saranno protagoniste le opere di Marco Bichisecchi. Terricciolese di adozione, nato a Pontedera nel 1973, Marco Bichisecchi porterà nel cuore del borgo la sua mostra personale "In-Compatibilità – Artigiano incompatibile". Dalla parete bianca – simbolo del suo mestiere di artigiano imbianchino – Bichisecchi ha costruito un linguaggio artistico personale, fatto di materiali incompatibili mescolati con sapienza, intuizione e passione. L’artista, spinto da una ricerca interiore e da una profonda conoscenza delle materie, dà vita a un’arte che sovverte le regole, frammenta gli ostacoli e porta alla luce la bellezza che nasce dall’incontro – e dallo scontro – tra differenze. L’esposizione sarà visitabile dalle 18 di sabato 7 giugno fino alle 22 in Piazza XXV Luglio. Per l’occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito ogni 15 minuti a partire dalle 18, dal Bottegone della Calzatura fino al centro del paese.