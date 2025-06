Modartech celebra la creatività. Due giorni di grandi esposizioni

PONTEDERA (Pisa)

“Link - Tribute to Made in Italy”: Istituto Modartech celebra la creatività dei giovani talenti tra moda, comunicazione e artigianato 4.0. Oggi e giovedì a Pontedera due giornate di esposizioni, performance e progetti sperimentali, tra sostenibilità, tecnologia e cultura visiva. Moda, comunicazione visiva, innovazione e Made in Italy si incontrano nell’evento di fine anno accademico dell’Istituto Modartech diretto da Alessandro Bertini (foto), in programma presso la sede dell’Istituto, nell’area ex Piaggio di viale Rinaldo Piaggio 7. Protagoniste dell’appuntamento le collezioni e i progetti realizzati dagli studenti, espressione di una formazione che unisce la ricerca creativa con l’artigianalità italiana, la sperimentazione tecnologica e l’attenzione alla sostenibilità.

Al centro dell’iniziativa, la Creative Exhibition, una mostra diffusa visitabile in entrambe le giornate, che racchiude moodboard, installazioni, progetti multimediali, capi d’abbigliamento, grafiche e prototipi, frutto di un intenso lavoro di progettazione e ricerca condotto durante l’anno. L’esposizione mette in evidenza l’approccio interdisciplinare dell’Istituto, con particolare attenzione alla moda, al design della comunicazione e allo sviluppo di linguaggi visivi capaci di coniugare manualità e tecnologia.

I percorsi espositivi illustrano l’intero processo progettuale, dalle prime fasi concettuali alle soluzioni finali, e includono anche la proiezione di un cortometraggio in collaborazione con Poliarte, che racconta l’esperienza degli studenti.