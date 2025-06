Impresa donna, incontro pubblico

POMARANCEImpresa Donna Confesercenti Valdera-Cuoio-Valdicecina organizza per domani alle 15.30 al teatro de Larderel di Pomarance il convegno "Pari opportunità in finanza per le imprese femminili", un momento di confronto sulle sfide che le donne imprenditrici affrontano nell’accesso al credito e sugli strumenti disponibili per superarle. Durante l’incontro interverranno vari professionisti del settore tra cui Cecilia Ribassi imprenditrice nel settore del cioccolato, Barbara Setti rappresentante della Fondazione Finanza Etica, Massimo Frangioni, consulente di Italia Comfidi, Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Valdicecina. A moderare l’incontro sarà la presidente di Impresa Donna Filomena Sprovieri, promotrice dell’iniziativa insieme all’intera presidenza del neo gruppo di Impresa Donna. "L’incontro nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori – dichiara la presidente Sprovieri - su uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell’imprenditoria femminile: le difficoltà nell’ottenere finanziamenti adeguati, e di proporre strategie e soluzioni concrete per superarle".

Al termine del convegno, i partecipanti saranno invitati a un aperitivo alla libreria Aveglia, per proseguire il dialogo in un contesto informale fra i partecipanti.