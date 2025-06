A Firenzuola con Biancaneve il Palio dei fiori

SAN DONATOLa quarta edizione del Palio dei fiori di San Donato di Santa Maria a Monte quest’anno era dedicata al tema Disney. Ha vinto Firenzuola con la composizione a tema Biancaneve. Bellissimi anche gli altri allestimenti e per la giuria non è stato facile scegliere. La manifestazione, come detto giunta alla quarta edizione, ha avuto luogo sabato e domenica in piazza don Luigi Picinoli, lo spazio più centrale della frazione di Santa Maria a Monte, dove ognuna delle quattro strade (contrade) ha allestito la sua composizione floreale a tema Disney negli spazi assegnati. Dopo la giornata preparativa di sabato, durante la quale la piazza è stata abbellita con i colorati tappeti di sale a tema religioso, domenica le vie del paese organizzate in contrade si sono sfidate nel palio. Le quattro vie, Firenzuola, Partignana, San Donato e via dei Mille (assente quest’anno via Arnovecchio) dovevano allestire degli spazi a loro assegnati con composizioni floreali a tema Disney, cercando di mantenere il fiore come protagonista dell’allestimento. Le creazioni sono state valutate da una giuria che alla fine ha scelto come vincitrice la composizione a tema Biancaneve di via Firenzuola. Il premio della critica se lo è invece aggiudicato San Donato con la composizione a tema Ratatuille. La via vincitrice è stata premiata con il tradizionale cencio e con un "cencino" creato dai bambini della classe quinta della Primaria della scuola Italo Calvino di San Donato. "L’evento, che nonostante il caldo estivo ha richiamato molte persone, organizzato dall’associazione Camelot, al di lá della competizione – il commento di molti sandonatesi – ha dimostrato una volta di piú che con la solidarietá e la collaborazione si può sempre creare qualcosa di veramente bello".