Degrado nell’ara Pip di Ponticelli: "Presto controlli con telecamere"

SANTA MARIA A MONTERifiuti e veicoli abbandonati nelle strade del Pip–Piano insediamenti produttivi di Ponticelli: il Comune annuncia "interventi concreti contro il degrado" e afferma di essere "pienamente consapevole delle criticità presenti nell’area Pip e si è attivato da tempo per contrastare il degrado, mettendo in campo una serie di misure mirate al controllo e alla riqualificazione della zona". "Tra gli interventi più significativi – aggiunge il Comune guidato dalla sindaca Manuela Del Grande – è stato previsto l’acquisto di telecamere di videosorveglianza che consentiranno di monitorare il transito veicolare e scoraggiare comportamenti illeciti con particolare attenzione all’area di via Brodolini e all’incrocio con via degli Artigiani. La giunta ha approvato un ulteriore progetto di videosorveglianza per partecipare a un bando di finanziamenti del ministero dell’Interno per l’installazione di quattro nuove telecamere per rafforzare il presidio e avere il controllo complessivo dell’intera area Pip"."Questa amministrazione ha scelto di affrontare il problema con determinazione, avviando un percorso di recupero che parte proprio dalla sicurezza e dal controllo del territorio – conclude la nota del Comune di Santa Maria a Monte – A breve, inoltre, sarà pubblicato un bando per assegnare i lotti rimasti liberi e incentivare gli investimenti da parte di imprenditori che vogliano svolgervi le loro attività, con l’obiettivo di valorizzare l’area e riportarla alla funzione originaria per cui era stata progettata: un luogo dedicato allo sviluppo produttivo del territorio. L’amministrazione continuerà a operare con impegno per restituire decoro, sicurezza e opportunità rilanciando un’area strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del nostro Comune".