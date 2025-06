Il Comune e la presenza al Pride: "Necessario un approccio più sobrio"

La partecipazione del Comune di San Miniato al Pride viene messa sotto la lente da Forza Italia. "Un tema così delicato e importante come quello dei diritti della comunità Lgbt+ non può essere affrontato solo sul piano dell’immagine politica o della semplice adesione a un evento.

Come Forza Italia, ribadiamo con chiarezza la nostra posizione – spiega una nota – : ogni persona ha il diritto di vivere liberamente e senza discriminazioni la propria identità e affettività. La libertà individuale, la tutela dei diritti civili e la condanna di ogni forma di intolleranza sono principi in cui crediamo profondamente. Tuttavia, riteniamo altrettanto importante il modo con cui questi diritti vengono rappresentati e portati all’attenzione dell’opinione pubblica".

"Pur comprendendo il desiderio di visibilità e la forza simbolica di certe scelte, riteniamo che alcune modalità possano risultare difficili da comprendere per una parte della società e rischino, involontariamente, di spostare l’attenzione dalle importanti istanze di uguaglianza e rispetto che la comunità LGBT+ porta avanti – aggiungono gli azzurri – . Un approccio più sobrio e dialogante potrebbe contribuire maggiormente a costruire ponti e ad allargare il consenso attorno a questi temi fondamentali". La libertà di espressione è sacrosanta, ma va esercitata con responsabilità, dunque, secondo Forza Italia. "Un tema così serio merita strumenti altrettanto seri: spazi di confronto, educazione al rispetto, iniziative culturali, occasioni di dialogo vero. Non è svilendo il dibattito pubblico con manifestazioni che spesso si riducono a parate carnevalesche che si favorisce la cultura del rispetto e dell’inclusione – conclude la nota –Crediamo che le istituzioni abbiano il dovere di promuovere unità e coesione, non di schierarsi in modo ideologico su manifestazioni che, per come si presentano, dividono più che unire".