"Ok le telecamere ma ancora non basta"

Da parte del movimento civico Noi per Pontedera, nato lo scorso dicembre dalla volontà di alcuni residenti per portare il tema della sicurezza sui tavoli dell’amministrazione comunale e per chiedere a più riprese interventi per contrastare furti e rapine, arriva un plauso all’amministrazione per le misure annunciate nei giorni scorsi. In particolare in sindaco Matteo Franconi ha annunciato un potenziamento del sistema di telecamere di videosorveglianza in città e un aumento di ulteriori 4 vigili della Polizia locale nel periodo estivo.

"Il movimento civico Noi per Pontedera – dice la portavoce Antonella Ferretti – apprende dell’iniziativa dell’amministrazione di installare circa 50 telecamere in città, quindi non è altro che il riconoscimento del lavoro di questo movimento, che nel primo incontro con i cittadini e commercianti, tenutosi davanti al sindaco, aveva chiesto con largo anticipo vista la situazione critica della nostra città. Avevamo chiesto proprio di installare telecamere ad alta risoluzione". Negli ultimi mesi si sono registrati molti furti in attività commerciali del centro ma anche risse e aggressioni sia di notte che in pieno giorno da parte di squilibrati. Le zone più colpite sono il centro città e il quartiere Stazione. Soprattutto qui ma in generale in tutta la città sono aumentati i controlli delle forze dell’ordine. Ora l’annuncio del primo cittadino sul potenziamento delle telecamere e del corpo della Polizia locale. Noi per Pontedera ringrazia ed è soddisfatto della presa di coscienza del problema da parte dell’amministrazione ma tiene alta l’attenzione.

"Questo è un primo passo – continua Ferretti – ma restiamo in attesa anche delle altre richieste rivolte all’amministrazione, come quella dei vigili di quartiere ed i presidi fissi nei punti più critici della città, volti a contrastare la criminalità sempre più presente nella nostra città".

Luca Bongianni