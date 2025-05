Il progetto La città vista dall’autobus

Un successo il l progetto di Autolinee Toscane "Va’ dove ti porta il bus" rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’ufficio scolastico regionale. I numeri dell’iniziativa sono imprtanti e carichi di significato: 60 classi e 1200 bambini che hanno seguito nella Regione Toscana un percorso didattico di 6 ore, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città – viene spiegato –, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività.In particolare, il progetto mira a rappresentare il viaggio in bus come un’occasione per conoscere la città, stimolare l’interesse verso il suo valore culturale, storico-artistico. Un bel progetto che ha coinvolto anche giovani nella città della Vespa. A Pontedera, hanno partecipato gli studenti della classe V della scuola Dante Alighieri. La classe, tramite la maestra Mimma Rosaria Murgia, racconta così la loro esperienza: "Il progetto si è articolato in tre incontri: nel primo sono stati illustrati alcuni punti d’interesse, della città di Pontedera, che avremmo poi visto durante il secondo incontro che prevedeva l’uscita in bus per visitare la città. L’uscita, che comprendeva la vidimazione del biglietto e una sosta per ulteriori spiegazioni davanti il Teatro Era, è stata particolarmente apprezzata dagli alunni, che al rientro in classe hanno realizzato dei testi e dei disegni dei principali punti di attrazione visti. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il progetto. L’operatrice che ci ha seguito, ha saputo coinvolgere e catturare l’attenzione dei bambini".

A tutti gli studenti, Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati ed affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini.