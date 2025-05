Primo soccorso: "Agenti formati"

Un successo l’importante successo iniziativa formativa promossa dalla Polizia Locale dell’Unione Valdera in collaborazione con la Confederazione delle Misericordie, in particolare con la Misericordia di Castelnuovo Val di Cecina. Il progetto ha visto lo svolgimento di un corso dedicato al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore rivolto a tutto il personale. Su base volontaria, 53 operatori tra ufficiali, agenti e personale amministrativo – su circa 70 appartenenti al Corpo – hanno partecipato con grande motivazione. Il dirigente della Polizia Locale . Francesco Frutti dice: "Lavorando ogni giorno sulle strade, a stretto contatto con la cittadinanza, i nostri operatori si trovano talvolta ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria, imprevedibili e potenzialmente letali, come gli arresti cardiaci – proisegue –. Sapere come intervenire con tempestività e competenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Avere un corpo preparato anche sul fronte del primo soccorso rappresenta un valore aggiunto essenziale". Il dirigente ha inoltre ricordato un episodio significativo, accaduto un anno fa, in cui tre agenti della Polizia Locale dell’Unione riuscirono a salvare la vita a un cittadino brasiliano colpito da arresto cardiaco, grazie proprio all’applicazione delle manovre salvavita. Il progetto non si ferma qui: l’intenzione è quella di proseguire con sessioni periodiche di aggiornamento e re-training.

C. B.