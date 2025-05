Crisi della moda e futuro. Nardella visita il distretto

Le difficoltà dell’economia locale, soprattutto quelle legate al comparto della moda – una crisi che va avanti da tanti mesi e che non offre, ancora, segnali incoraggianti – restano sotto la lente della politica. Una crisi multifattoriale, quella in atto, dovuta anche all’instabilità dei mercati, alle guerre in atto, ai nodi legati ai dazi dell’amministrazione Trump. Una crisi che attende risposte concreta perché interessa un comparto strategico, motore economico della Toscana e che qui, in zona, vale 6mila posti di lavoro e circa due miliardi di giro d’affari. Dario Nardella, eurodeputato Pd e già sindaco di Firenze dal 2014 al 2024, martedì sarà nel Comprensorio per una giornata dedicata all’ascolto e al confronto con le realtà produttive, le piccole imprese e i sindacati del distretto della pelletteria e della concia del Valdarno, settori vitali per la nostra economia locale e regionale. A darne notizia sono i Dem di Santa Croce e Castelfranco. "Con la sua profonda conoscenza del territorio toscano e, in particolare, del sistema moda, Nardella metterà al centro della sua visita le preoccupazioni legate al lavoro, in un momento cruciale per il sistema moda e per l’intera filiera – spiega una nota –. Particolare attenzione sarà rivolta alle sfide derivanti dalla crisi del sistema moda e all’impatto dei dazi internazionali, fattori che incidono pesantemente sulla competitività e sulla stabilità occupazionale delle nostre imprese".

La giornata prevede due momenti specifici di incontro e discussione. Un confronto con l’Associazione lavorazioni conto terzi settore conciario, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, e Cna. Sarà l’occasione per affrontare tematiche cruciali come la tutela dell’occupazione, la sostenibilità del settore e le prospettive future. Quindi un incontro con le associazioni territoriali aderenti a Unic-Concerie Italiane. "Un dialogo diretto per comprendere le esigenze del comparto, le sfide della competitività internazionale e le opportunità di crescita". Il Pd di Castelfranco e Santa Croce sottolineano l’importanza di questa visita come opportunità "per portare le istanze del nostro territorio all’attenzione delle istituzioni europee e nazionali, rafforzando il dialogo tra politica e mondo del lavoro".

Carlo Baroni