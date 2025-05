Allarme sicurezza, FdI: "Gioco delle illusioni"

PONTEDERA

Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza in città. Dopo le misure annunciate dal sindaco Matteo Franconi, e di tutto ciò che si sta facendo per combattere degrado e criminalità in città, interviene il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. "Il sindaco ha pubblicato l’ennesimo comunicato autocelebrativo, dove ci informa con grande enfasi che è ‘praticamente definito’ un progetto triennale per lo sviluppo del sistema di videosorveglianza, insieme ad altri interventi ritenuti dalla giunta come prioritari" dicono i consiglieri di FdI.

"Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, siamo sempre disponibili a riconoscere il valore di azioni utili, come l’animazione territoriale e gli interventi di riqualificazione dell’arredo urbano. Ma non ci prestiamo al gioco delle illusioni. Sull’ex albergo La Rotonda e sulla rigenerazione dell’area stazione, regna ancora totale incertezza. Il sindaco continua a parlare di finanziamenti da intercettare e di progetti da definire, ma i problemi della città sono reali, quotidiani e urgenti". E sul rafforzamento del sistema di telecamere. "Le 125 già presenti hanno davvero migliorato la sicurezza? Si parla di assunzioni straordinarie di agenti? Solo per l’estate, per sopperire alle assenze per ferie del personale. E poi la parte più grave: il tentativo maldestro di giustificare l’insicurezza dicendo che “succede in tutte le città, anche quelle governate dalla destra“. È questa l’ammissione implicita: non sappiamo risolvere il problema, ma siccome nessuno ci riesce, tutto sommato va bene così. Darsi pace perché il malessere e lo scontento è condiviso con altre comunità ne potrebbe alleggerire un po’ il peso ma c’è il rischio di convincersi che se le cose vanno male a tutti, il nostro male diventa una comune normalità e possiamo non occuparcene. Pontedera ha bisogno di sicurezza vera, di presidi sul territorio e regole chiare. Non di post filosofici e parole rassicuranti".