Mala movida: controlli, multe e denunce

SAN MINIATOControlli contro la mala movida ieri notte a San Miniato. Sono stati effettuati dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia e delle stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Santa Croce, San Romano e Santa Maria a Monte. Durante l’operazione i militari hanno identificato 108 persone, fermato 62 veicoli e controllato due esercizi pubblici. Denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 55 anni, trovato al volante della sua auto con un tasso alcolico di 1,48 grammi/litro. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia fatta intervenire sul posto. Due persone, un 39enne e un 51enne, sono stati segnalati all’autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 3,49 grammi e di 3,20 grammi di hashish. Due le sanzioni per violazioni al codice della strada con il conseguente ritiro di due patenti di guida. "Questa operazione congiunta delle forze dell’ordine testimonia l’impegno costante dei carabinieri con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità – spiega il comando provinciale dell’Arma in una nota – L’attenzione al contrasto della mala movida, con i suoi potenziali rischi per l’ordine pubblico e la quiete pubblica, e la prevenzione degli incidenti stradali, attraverso controlli mirati e sanzioni per le infrazioni al codice della strada, restano priorità assolute per le forze dell’ordine".