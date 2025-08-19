"Cimitero diventato simbolo del degrado"

POMARANCEUn luogo di memoria e raccoglimento trasformato in un simbolo di degrado e abbandono. È questa la situazione del cimitero comunale di Pomarance, fotografata dalla lista di opposizione Patto Comune e confermata dalle lamentele di numerosi cittadini. Il cimitero soffre di un evidente deterioramento strutturale. "Infiltrazioni d’acqua e muffa si estendono lungo i soffitti, con pezzi di intonaco e cemento ormai distaccati - si legge nel comunicato di Patto Comune - Va sottolineato anche che la pavimentazione, all’interno di alcuni colombari, risulta dissestata con crepe e rigonfiamenti molto pronunciati. Tale deterioramento non è soltanto un’offesa al decoro del luogo, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per i visitatori, che si muovono tra detriti ed escrementi di piccioni". Il quadro si fa ancora più sconfortante osservando lo stato di tombe e loculi, che in diversi punti appaiono danneggiati, aperti o incompleti, mostrando mattoni e cemento a vista. "Le tombe e i loculi, in diversi punti, si presentano danneggiati, aperti o incompleti, con mattoni e cemento a vista: una scena che trasmette abbandono e mancanza di rispetto verso i defunti e i loro familiari" prosegue la nota dell’opposizione. Oltre al degrado strutturale, i cittadini segnalano anche disagi pratici che rendono difficile la visita ai propri cari. "Una segnalazione importante che ci hanno fatto molti cittadini è quella relativa all’impossibilità di utilizzo delle fontanelle pubbliche dislocate all’interno della struttura - denuncia Patto Comune - Questo costringe i familiari a compiere lunghi e scomodi tragitti per poter disporre di un po’ d’acqua. Il cimitero, che dovrebbe essere uno spazio sacro e curato, è oggi un simbolo del disinteresse amministrativo".