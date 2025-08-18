Tre denunce per guida in stato di ebbrezza e possesso ingiustificato di armi

Pontedera, 18 agosto 2025 – Tre denunce: è il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio denominato ad “Alto Impatto” coordinato dalla compagnia carabinieri di Pontedera, predisposto per la prevenzione e repressione di furti a danno di esercizi commerciali e reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, svoltasi a Pontedera e Ponsacco, i carabinieri hanno denunciato un 52enne, per guida in stato di ebbrezza, sorpreso con un tasso alcolemico 4 volte superiore il limite consentito dalla normativa di settore. La patente di guida è stata immediatamente ritirata. In circostanze distinte, a Ponsacco un utente della strada, ha urtato un’autovettura in sosta: sottoposto dai militari a controllo mediante etilometro è risultato positivo con un tasso pari a 17,74 g/l. L’uomo è stato denunciato e la patente è stata ritirata. Nel contrasto al possesso ingiustificato di armi, è stato denunciato un 26enne, trovato alla guida della propria auto sprovvisto di patente poiché sospesa e in possesso di una mazza da baseball.