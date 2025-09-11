La parabola del leader
CARLO BARONI
La parabola del leader
Pontedera
CronacaLa stagione teatrale. Abbonamenti e novità
11 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
La stagione teatrale. Abbonamenti e novità

Per approfondire:

Tutto pronto per abbonarsi alla nuova stagione. "Altri Sguardi" è il titolo e il tema per il 2025-26 del Teatro della Toscana: un’indagine coraggiosa e necessaria sul nostro tempo. Il pubblico – spiega una nota – ha già dimostrato nei mesi scorsi grande attenzione verso il Teatro della Pergola, il Nuovo Rifredi Scena Aperta e il Teatro Era di Pontedera: un segno chiaro che l’arte, la cultura e il teatro restano una necessità vitale nella società toscana.

La programmazione delle tre sale affronta le contraddizioni del nostro mondo: il conflitto tra potere e memoria, la persistenza delle guerre, la violenza contro il corpo e l’autonomia delle donne. Il teatro, dunque, non solo come specchio, ma come strumento di conoscenza capace di interrogare i cambiamenti della società.

Al via la campagna social e di affissioni "Io mi sono abbonato, e tu?". Ma perché? Abbonarsi al Teatro della Toscana – viene spiegato – significa appartenere a un progetto condiviso che unisce territori, città e persone: da Firenze a Pontedera. Tra le novità: gli abbonamenti trasversali (Acqua, Aria, Terra e Fuoco), che permettono di seguire spettacoli nei tre teatri, e un servizio di consulenza personalizzata disponibile a settembre presso la biglietteria del Teatro della Pergola.

Vediamo i dettagli per il Teatro Era. Biglietteria: aperta dal lunedì al sabato, orario 15-19. E gli abbonamenti? Completo (14 spettacoli) fino al 14 settembre; dal 15 settembre ScegliEra per 5 e under35. Ci sono poi i biglietti singoli: dal 26 settembre, anche online. Altra novità: si possono già richiedere abbonamenti trasversali (Acqua, Aria, Terra e Fuoco) e Carnet produzioni.

Intanto c’è una data da segnarsi, che è quella dell’inaugurazione di stagione: 25 ottobre, ore 21, e 26 ottobre, ore 17, Vinicio Marchioni in Riccardo III di William Shakespeare, regia Antonio Latella. Un evento.

