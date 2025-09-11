Festival del Tibet Weekend fra lama ed eventi

Nel fine settimana prenderà il via all’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia la quinta edizione del Festival del Tibet. Un’occasione unica per far conoscere da vicino questo Paese, la sua recente storia travagliata, la sua bellezza e il suo prezioso patrimonio di saggezza attraverso un ricco calendario di eventi: insegnamenti con i Lama tibetani, realizzazione di un mandala di sabbia con i monaci tibetani, incontri di meditazione, concerti, presentazione di libri, proiezione di film, mostre fotografiche, cucina e street food tibetano, workshop, incontri, stand e laboratori verranno offerti ai partecipanti. Tutto ad ingresso libero.

Dal 2016, il Festival del Tibet è uno degli appuntamenti più attesi per tutti coloro che hanno a cuore la causa tibetana, che vogliono saperne di più sul Tibet e il suo patrimonio di antica saggezza culturale e spirituale, o che vogliono semplicemente conoscere la meditazione e il Buddhismo Tibetano. Nelle quattro edizioni precedenti, con una grandissima partecipazione di pubblico in un’indimenticabile atmosfera di festa, è stato offerto un ricchissimo programma con autori e autrici italiani e internazionali, sia in presenza che nella piazza virtuale dei social.

Sabato 13 alle 21 verrà proiettato in anteprima rispetto all’uscita in ottobre nelle sale cinematografiche italiane, il film Dalai Lama: la saggezza della felicità. Un’esperienza meditativa indimenticabile del mondo interiore del Dalai Lama, in sintonia con i nostri tempi. In un incontro intimo e sincero, il più grande ambasciatore della compassione ci invita a intraprendere un viaggio alla ricerca della fonte della felicità.

Domenica 14 alle 17, a conclusione del festival, una conferenza a tema compassione e fine vita nella tradizione buddhista tibetana vedrà come relatori professori dell’Università di Pisa, medici e una tanatologa culturale e assistente spirituale. Cercheremo di comprendere il tema del fine vita in una prospettiva multi e transdisciplinare, in un percorso spirituale, scientifico e filosofico che, con saggezza e compassione, ci aiuta a essere consapevoli per comprendere e accettare la morte.

Al Festival del Tibet è dedicato un sito, per rendere più fruibili i contenuti e offrire una selezione di eventi sulle tradizioni tibetane: www.festivaldeltibet.it