Sport, cultura, natura e socialità. E’ il Festival della Montagna 8 Sassi

Il fine settimana in arrivo nell’area montana del comune di Molazzana si preannuncia particolarmente attrattivo per gli appassionati delle Alpi Apuane e delle opportunità sportive e ricreative che la montagna offre generosamente. Sabato e domenica, infatti, nel borgo di Sassi prenderà il via l’evento organizzato dal Cai Lucca insieme a diversi collaboratori, la seconda edizione del "Festival 8Sassi"; un complesso e articolato laboratorio a cielo aperto che unisce sport, cultura, natura e socialità. Nella due giorni sono previste attività come l’alpinismo, l’arrampicata, oltre a varie escursioni e incontri con atleti, guide, esperti dell’ambito nella sua totalità, e anche laboratori e spettacoli per grandi e piccoli, appassionati di montagna o anche neofiti incuriositi e attratti dalle suddette pratiche. A questa due giorni immersiva, si va ad aggiungere l’innovativo "Pre Festival", previsto nella giornata di venerdì, organizzato dal e al Rifugio Enrico Rossi alla Pania. Sarà una giornata speciale di apertura per il Festival delle Attività di Montagna "8Sassi", tra scienza, musica e avventura in alta quota. Questo il programma del Pre Festival, che si preannuncia come un’occasione per vivere la montagna da diverse prospettive: si parte con una escursione scientifica incentrata sull’osservazione della flora montana, un percorso per scoprire, passo dopo passo, gli effetti visibili del cambiamento climatico, per poi proseguire con una seconda escursione molto più impegnativa; l’ascesa al Pizzo delle Saette a 1.720 metri sul livello del mare. Una salita verso una delle cime più affascinanti delle Apuane, con fatica e meraviglia garantite, informano gli organizzatori. Alle 15 ci sarà, poi, lo spazio per un momento di bellezza e condivisione a cielo aperto con la Musica in Vetta, grazie all’attesa performance del gruppo "Ensemble Gaudium" formato dai musicisti del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Alle 16,30 l’attenzione si concentrerà sull’ambiente montano in senso stretto, con l’incontro "Rifugio Rossi: Capanna scientifica e Sentinella del Clima e dell’Ambiente". Parteciperà all’appuntamento Giovanni Margheritini, componente del Comitato Scientifico Centrale del CAI, che, insieme ad altri ospiti, dialogherà sul ruolo dei rifugi alpini nella ricerca ambientale.

Fiorella Corti