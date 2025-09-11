Ex ospedale psichiatrico: proseguono le visite

L’interesse per la storia e le memorie l’ex ospedale psichiatrico di Volterra non accenna a diminuire. Visto il grande successo e l’entusiasmo dei visitatori, con oltre 1000 prenotazioni già registrate, il gruppo "Manicomio Volterra" ha deciso di prolungare il ciclo di visite guidate. Un’avventura che sarebbe dovuta terminare a settembre, ma che ora continuerà per tutto ottobre, novembre e dicembre.

L’iniziativa si è dimostrata un vero e proprio successo, attirando un vasto pubblico desideroso di esplorare e conoscere la storia di quello che un tempo era un’intera "città nella città". Le visite, che si terranno ogni domenica alle 10 con partenza dal parcheggio dell’ospedale di Volterra, offrono un’occasione unica per scoprire cosa è rimasto di questo luogo affascinante e intriso di storia.

Il gruppo "Manicomio di Volterra" ha voluto ringraziare sentitamente le guide che, con passione e competenza, hanno accompagnato i visitatori da aprile ad oggi. Un grazie speciale è andato anche a tutti i partecipanti, il cui entusiasmo ha reso possibile la prosecuzione del progetto, arricchendo il percorso con il loro contributo e interesse.

Le modalità di prenotazione rimangono invariate. Per tutte le informazioni e per assicurarsi un posto, è sufficiente consultare il sito ufficiale del gruppo Manicomio di Volterra. Il progetto continua, con la stessa voglia di raccontare e condividere la storia di un luogo che non smette di affascinare e commuovere.

La visita dura un’ora e mezza ed è adatta a tutti. I residenti nel Comune di Volterra possono partecipare gratuitamente.