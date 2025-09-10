La mobilità sostenibile. Patto Pontedera-Peccioli: "Linking Valdera si farà"

Un impegno sinergico per cercare fondi in Europa per mettere i binari paralleli in grado di collegare, una volta per tutte, quel territorio di oltre 100 chilometri quadrati che è la Valdera. E un richiamo anche alla Regione che dovrà essere della partita. La presentazione del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini, le due gare ciclistiche di livello internazionale che entreranno nel cuore della Valdera il 10 e l’11 settembre, sono state l’occasione di parlare di futuro del territorio. Al Palazzo Senza Tempo, il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, e quello di Pontedera, Matteo Franconi, si sono metaforicamente passati il testimone, o meglio la borraccia, come nella celebre foto di Bartali e Coppi sul passo del Galibier al Tour de France del 1952, su un tema che con il territorio ha molto a che vedere.

"Queste due gare confermano una connessione tra due luoghi che sono punti centrali della Valdera. Una due giorni di sport che sarà ancora una volta una vetrina importante su Peccioli e Pontedera e sugli altri Comuni e che fa emergere ancora una volta una riflessione sulle potenzialità di questo territorio – ha detto Renzo Macelloni aprendo la conferenza stampa -. La Valdera ha un’estensione territoriale di oltre 100 chilometri quadrati e una popolazione di oltre 100mila abitanti, tornare a riflettere sulla sfida del rilancio di questo spazio è un momento strettamente legato alla garanzia della sua accessibilità. Questo diventa centrale quando si ripensano non solo i servizi di pendolarismo da e per i luoghi di lavoro, ma anche per un nuovo concetto di comunità, rigenerazione dello spazio pubblico, partecipazione e gestione del territorio".

Il riferimento di Macelloni, tutt’altro che velato, è ovviamente a Linking Valdera. L’ambizioso progetto di mobilità sostenibile che mira a fornire anche un senso di comunità e identità locale. Un progetto, però, che non ha avuto ancora lo sviluppo voluto, e annunciato già in fase di lancio, da Macelloni stesso e dal primo cittadino di Pontedera, Matteo Franconi. Lo stesso Franconi ha raccolto la borraccia passata da Macelloni e non si è tirato indietro sulla possibilità di ripensare alla mobilità del territorio. "Coppa Sabatini e Giro della Toscana sono un’accoppiata vincente: due grandi eventi, due grandi aziende come Ecofor e Belvedere, due amministrazioni e un territorio che ha fatto della bicicletta un vanto, dalla Vespa al ciclismo – ha detto il sindaco di Pontedera -. L’obiettivo importante di collegare la Valdera grazie alla mobilità leggera con il progetto Linking Valdera non è tramontato. Nei prossimi mesi ci candideremo ai prossimi bandi europei per realizzare tutto questo. Penso che la Regione potrà e dovrà fare la sua parte. Diamo vita a un tavolo che coinvolga tutte le amministrazioni, ma ora è arrivato il momento di fare un passo avanti".