La città e il degrado, materassi ‘volanti’ e rifiuti abbandonati

Pontedera, 21 settembre 2025 – Si moltiplicano nella stagione estiva le segnalazioni di rifiuti abbandonati un po’ ovunque, dalle strade di campagna ai marciapiedi in pieno centro. Quello dei sacchetti abbandonati, dei rifiuti scaricati ovunque, sta diventando un serio problema per Pontedera soprattutto in alcuni quartieri. Tante le segnalazioni dei lettori che si lamentano della mancanza di civiltà dei vicini di casa e dei passanti che contribuiscono a far crescere il degrado. L’ultima segnalazione, per ordine di tempo, arriva da un nostro lettore che ieri l’altro ha visto volare (proprio così) un materasso da una finestra di un’abitazione che si affaccia su piazza Vittime Lager Nazisti. Dal palazzo Rota il materasso è precipitato per poi atterrare su un albero del giardino pubblico. Con grande stupore e sgomento il cittadino si è rivolto a La Nazione per segnalare quel pericoloso volto “di una decina di metri. Da dove sarà venuto?”. Si domanda.

Ma non finisce qui: i problemi arrivano anche dal cuore della città, dalla Tosco Romagnola, all’altezza del distributore di carburanti e il giardino di Bella di mai. Nell’area verde che porta al giardino è un crescendo di cumuli di rifiuti lasciati da chi, in barba alle regole della raccolta differenziata, preferisce sbarazzarsi della sporcizia lasciando ovunque i suoi rifiuti. A denunciare il caso è il sindacalista dell’Ugl, Carlo Nardi: “E’ una vergogna. Servono veri provvedimenti per fermare questo degrado”.

N.P.