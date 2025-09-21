Caso Sonia Luca, i giorni caldi del Pd. Bonaccini: “E’ stata un’ingiustizia”

Pontedera, 22 settembre 2025 – Volta pagina il Partito Democratico pontederese. Se la riunione di venerdì sera con i vertici del Pd nazionale non aveva pienamente convinto l’assemblea del Pd di Pontedera, ancora ferita dall’esclusione di Sonia Luca dalla lista pisana delle candidature Dem, le parole di conforto e allo stesso tempo di sprone del presidente del partito, Stefano Bonaccini, hanno unito tutti nel correre fin da subito per confermare il governo di centrosinistra alle prossime regionali. Il presidente dell’Emilia-Romagna ieri ha fatto tappa alla Stella Azzurra per sostenere la candidatura di Antonio Mazzeo ma anche per scusarsi per quanto accaduto a Pontedera nelle scorse settimane.

“Qui non siamo riusciti ad impedire un’ingiustizia – ha detto il presidente del Partito Democratico, davanti ad un centinaio di persone – è 40 anni che faccio politica e decidere di non completare una lista succede ai piccoli partiti, magari per carenza di candidati. È stato fatto secondo me un errore, peraltro Katia si era generosamente messa a disposizione per lasciar entrare Sonia quindi è davvero una cosa incomprensibile. Però mi permetto dirvi: adesso basta. Mancano 20 giorni, adesso bisogna trasformare la rabbia in forza per dimostrare che comunque chi si ritiene adeguato possa farcela e farcela bene. Bisogna pensare che il Pd viene prima delle singole persone. Non sediamoci, non diamo nulla per scontato e sfruttiamo questa occasione per dimostrare che qui c’era spazio anche per un’altra candidatura e che le ragioni di chi ha fatto questa battaglia sono ragioni assolutamente degne di un partito che proprio perché si chiama democratico non dovrebbe escludere nessuno”. Quindi ha preso la parola Antonio Mazzeo rivolgendosi alla comunità Dem pontederese.

“Vi ringrazio per come avete approcciato questi giorni e scusate se noi tutti non siamo stati all’altezza di quello che è accaduto. Grazie a Sonia per le parole, per l’impegno, per la sua capacità di saper leggere le questioni che riguardano le tante tematiche, soprattutto dei più fragili, con uno sguardo diverso. Ecco quello sguardo poteva esserci utile per la lista ma sono certo che sarà utile alla comunità del Partito Democratico anche per i prossimi mesi. So bene che questa comunità è stata ferita, ma io vi rinnovo un appello: sostenete con forza il Partito Democratico per consentire alla provincia di Pisa di poter eleggere nuovamente due consiglieri e, quindi, far sentire più forte la sua voce in Regione. Il 12 e 13 ottobre non saranno in gioco i destini individuali, ma il futuro delle toscane e dei toscani. Abbiamo il dovere di dare continuità a cinque anni di buon governo regionale e continuare a fare della Toscana un laboratorio e un esempio a livello nazionale”.