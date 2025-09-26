Crec Piaggio, nuova vita: "Uno spazio da abitare"

PONTEDERA

Laboratori, doposcuola, spazio giochi e corsi di italiano per stranieri e di ciclofficina. Da tutta una serie di attività ed iniziative rinasce il Crec del Villaggio Piaggio. Già da queste settimane prende il via il progetto Il Villaggio delle Radici, un progetto voluto per rilanciare un luogo che aveva grande centralità, cuore pulsante di un quartiere che negli ultimi anni è cambiato tanto, fino a trasformarsi nella sua identità. Con un importante finanziamento della Regione Toscana, il Comune è riuscito ad unire associazioni e cooperative per dare vita ad un cartellone di eventi e attività che hanno già preso il via in questi giorni.

"C’è uno spazio in città che piano piano sta tornando ad essere abitato – dice la vicesindaca del Comune di Pontedera e assessora alle politiche sociali, Carla Cocilova –. Uno spazio in cui si sperimentano attività ed energie, in cui ci si misura con i bisogni e la realtà del quartiere. Uno spazio che ha ancora bisogno di cura, ma che tornerà ad essere pienamente fruibile alla cittadinanza, nel frattempo partecipate alle attività, frequentatelo negli orari di apertura e condividete le idee su cosa vorreste per il vostro quartiere". C’è il corso di italiano per stranieri: il lunedì, mercoledì e venerdì al mattino (ore 9-11) e tutti i lunedì pomeriggio ore 17-19. Curioso il corso di ciclofficina, dove si impara a riparare le biciclette: questo è iniziato lunedì scorso e proseguirà lunedì 13 ottobre e lunedì 27 ottobre sempre dalle 19 alle 20. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, c’è Spazio Giovani. Mentre tutti i lunedì e giovedì, dalle 15 alle 17 c’è il doposcuola per i ragazzi delle superiori. C’è anche Spazio giochi per bambini, tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 19. E poi i laboratori. Ad ottobre, nei sabato 4, 11 e 18, dalle 17 alle 19, ci sarà il laboratorio di meme. Mentre, sempre ad ottobre, nei giorni di martedì 7, lunedì 13, giovedì 23, martedì 28 e martedì 4 novembre dalle 17 alle 19 c’è il laboratorio di racconti per genitori con uno spazio giochi riservato ai bambini. Il progetto realizzato dal Comune in partenariato con Arci, Arnera, Arciragazzi Valdera e Sociolab Ricerca sociale ha messo a disposizione un questionario (a cui si accede tramite qr code presente sui volantini) per provare a far crescere il Villaggio delle Radici.

l.b.