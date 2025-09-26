Scomparsa nei boschi di Pescia. E’ un fantasma da cinque giorni

Piera non si trova. Ma più passano i giorni e più cresce la preoccupazione per le sorti della signora Pinna – 69enne di Bosa (in provincia di Oristano, in Sardegna) residente a San Miniato dove è titolare di un’azienda agricola – dispersa nei boschi di Medicina (Pistoia). La donna, da quanto abbiamo appreso, domenica era entrata nel bosco per andare alla ricerca di funghi, ma non si è presentata all’appuntamento che i due si erano dati intorno alle 13 per tornare a casa. Così era scattato l’allarme. Per cercare Piera si sono mobilitate squadre di cinofili dei vigili del fuoco, tecnici con i droni, soccorso alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano e squadre del Soccorso Alpino Toscano; ai quali si sono aggiunti volontari e membri della protezione civile.

Ricerche partite battendo a tappetto l’area senza sosta (nella zona a cavallo fra Pescia e Villa Basilica, sulle colline che attraversano Pistoia e Lucca), e continuate anche di notte, fin da quando era sceso il buio. Ma di Piera, nessuna traccia. Anche i cani molecolari non avrebbero individuato piste da seguire. Quasi come se il bosco avesse inghiottita la cercatrice di funghi: un dispiegamento di forze ha continuato a battere un terreno impervio, con parecchie insidie, in cui è facile perdere l’orientamento. E’ questo quello che è successo alla sanminiatese? Ha perso l’orientamento? Piera non è stata capace di tornare dal marito che l’aspettava? La 69enne è stata descritta come esperta camminatrice e cercatrice di funghi: prima di entrare nelle vegetazione, però, ha lasciato in macchina, al marito, tutti i propri effetti, compreso il telefono cellulare, che se avesse avuto con sé sarebbe stato decisivo nelle ricerche.

Un cercatore di funghi ieri – da quanto abbiamo appreso – ha trovato, nella zona fra Medicina e la vicina Fibbialla, un sacchetto di una pasticceria e un cappellino verde. Potrebbero essere appartenuti alla donna? Il marito non li avrebbe identificati con certezza. La pasticceria, però, sembrerebbe essere la stessa in cui avrebbero fatto colazione. Ieri, le ricerche sono proseguite, in mezzo a mille difficoltà. Sono state avviate indagini anche per intercettare eventuali avventori che potrebbero aver incontrato la donna e, in questo modo, circoscrivere le ricerche. Intanto, le sorelle di Piera, dalla Sardegna, hanno realizzato un piccolo volantino con la sua foto, per chiedere aiuto e favorire le ricerche. Il volantino è stato fatto circolare nei vari gruppi social.